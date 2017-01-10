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10.01.17 / 07:53 Новости / Россия и мир / Финансы

СМИ: Минтранс может ужесточить наказание за неоплату «Платона»

И накладывать несколько штрафов за одни сутки

грузовик фура граница novostimira.net _Российское министерство транспорта планирует внести в КоАП поправки, ужесточающие наказание за неоплату проезда в системе «Платон». Об этом пишет во вторник «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, соответствующее поручение дал министерству вице-премьер Аркадий Дворкович. В итоге в ведомстве решили отметить правило, которое предусматривает наложение только одного штрафа в сутки для большегрузов за зафиксированную камерами неоплату.

Кроме того, в некоторых случаях будет прекращено действие 50% скидки на оплату штрафа в течение 20 дней. Она будет действовать в тех случаях,когда неоплату проезда в рамках «Платона» зафиксировал инспектор Ространснадзора, а не камера.

В Минтрансе информацию подтвердили. Отмечается, что поправки планируется внести к ст. 12.21.3 КоАП.

По материалам: kommersant.ru
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