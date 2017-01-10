В Томской области увеличили финансирование программы добровольной сдачи оружия До 457,7 тыс. рублей

Администрация Томской области увеличила финансирование региональной программы добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом в правительстве региона сообщили во вторник.

Финансирование программы год к году выросло в полтора раза. В 2017 году жители региона получат на эти цени 457,7 тыс. рублей.

Отметим, в 2016 году жители Томской области получили по этой программе 300 тыс. рублей. Это на 50 тыс. больше, чем в 2015 году.

В 2016 году томичи сдали 73 незаконно хранящихся охотничьих гладкоствольных оружия, семь — с нарезным стволом, 1215 патронов к стрелковому боевому, служебному и гражданскому оружию, два боевых пистолета и 22 капсюль-детонатора. Выплаты за сдачу незаконно хранящегося оружия можно получить в МФЦ «Мои документы».