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10.01.17 / 10:18 Новости / Россия и мир / Экономика

В Томской области увеличили финансирование программы добровольной сдачи оружия

До 457,7 тыс. рублей

 

Фото izvestiaur.ru

Фото izvestiaur.ru

Администрация Томской области увеличила финансирование региональной программы добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом в правительстве региона сообщили во вторник.

Финансирование программы год к году выросло в полтора раза. В 2017 году жители региона получат на эти цени 457,7 тыс. рублей.

Отметим, в 2016 году жители Томской области получили по этой программе 300 тыс. рублей. Это на 50 тыс. больше, чем в 2015 году.

В 2016 году томичи сдали 73 незаконно хранящихся охотничьих гладкоствольных оружия, семь — с нарезным стволом, 1215 патронов к стрелковому боевому, служебному и гражданскому оружию, два боевых пистолета и 22 капсюль-детонатора. Выплаты за сдачу незаконно хранящегося оружия можно получить в МФЦ «Мои документы».

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