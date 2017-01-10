В Петербурге закончили основные работы по реставрации Троицкого собора Она длилась 21 год

В Петербурге закончили основные работы по реставрации собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка. Об этом во вторник рассказали в Смольном.

Собор во вторник посетили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Отметим, в 2017 году в соборе еще проведут наружную вертикальную гидроизоляцию фундаментов и благоустроят прилегающую территорию.

Отметим, собор реставрировали 21 год. Начали в 1995 году. Все работы проводили за счет бюджета города и собственных средств храма. На ремонт с 1995 по 2005 год потратили 20,1 млн рублей.

В августе 2006 года в храме произошел пожар, а результате чего пострадали малые купола собора и кровля, изнутри церковь покрылась копотью. С 2006 по 2016 год из бюджета Петербурга на восстановление храма потратили почти 1 млрд рублей.