Все новости

10.01.17 / 13:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Число выездных туристов в праздники в 2017 году выросло на 10% год к году

Чаще всего в Таиланд, Вьетнам и Доминиканскую Республику

отдых туризм турция антальяЧисло выездных туристов из России в новогодние праздники в 2017 году выросло на 10% год к году. Об этом во вторник рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В интервью «России 24» Ломидзе пояснила, что наиболее востребованными направлениями стали Таиланд, Вьетнам и Доминиканская Республика. Также россияне ездили в Европу – на экскурсии и кататься на лыжах.

В целом число выездных российских туристов за год сократилось. Турпоток в январе — ноябре 2016 года упал на 6% год к году. На это повлияли в том числе отсутствие на туристическом рынке Турции и Египта, отмечали в АТОР. В результате россияне предпочитали Грецию и Испанию, а также Тунис, Кипр, Италию, Болгарию и Хорватию.

Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016