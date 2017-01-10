Число выездных туристов в праздники в 2017 году выросло на 10% год к году Чаще всего в Таиланд, Вьетнам и Доминиканскую Республику

Число выездных туристов из России в новогодние праздники в 2017 году выросло на 10% год к году. Об этом во вторник рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В интервью «России 24» Ломидзе пояснила, что наиболее востребованными направлениями стали Таиланд, Вьетнам и Доминиканская Республика. Также россияне ездили в Европу – на экскурсии и кататься на лыжах.

В целом число выездных российских туристов за год сократилось. Турпоток в январе — ноябре 2016 года упал на 6% год к году. На это повлияли в том числе отсутствие на туристическом рынке Турции и Египта, отмечали в АТОР. В результате россияне предпочитали Грецию и Испанию, а также Тунис, Кипр, Италию, Болгарию и Хорватию.