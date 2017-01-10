В Дагестане в ДТП погибли пять человек Из них двое - дети

В Дагестане в Дербентском районе столкнулись два автомобиля, в результате погибли пять человек. Об этом сообщил во вторник представитель регионального управления МВД.

В числе погибших оказались двое детей. Сообщается, что столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114. «По предварительной версии, один из водителей выехал на встречную полосу», — сообщили в МВД РИА Новости.

Напомним, в минувшую пятницу в Московской области «Газель» столкнулась с фурой. Погибли два человека. Водитель «Газели» выехал на встречную полосу, по которой ехала грузовая машина Volvo.