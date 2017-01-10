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10.01.17 / 11:35 Новости / Россия и мир

В Китае строители случайно нашли древнюю гробницу

Ей 350 лет

Китай КНР ФлагВ Китае в городе Бачжун строители случайно нашли старинную гробницу. Это случилось во вторник.

Как передают местные агентства, гробнице 350 лет. Она была рассчитана на двух человек. Стенки каменные, присутствует гравировка, а также круговые диаграммы с надписями. Внутри гробницы лежали посуда и гончарные изделия. Остатков человеческих костей и гробов не нашли.

В начале января в Китае археологи нашли древний меч. Его возраст оценили в 2,3 тыс. лет. Меч нашли в древней гробнице. Сохранились и ножны для меча.

По материалам: ecns.cn
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