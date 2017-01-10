В «Магнитах» обнаружили поддельный «Российский» сыр В Татарстане и Чувашии

В магазинах сети «Магнит» в Татарстане и Чувашии были обнаружены подделки сыра «Российский», которые не соответствовали требованиям о безопасности продукции. Сообщение об этом опубликовано во вторник на сайте УФАС по Татарстану.

На упаковке сыров в качестве производителя был указан «МОЖГАСЫР». Однако предприятие «МОЖГАСЫР» обратилось в УФАС и пожаловалось на конкурентов, копирующих их продукцию. Оказалось, что сыры не соответствовали требованиям «о безопасности молока и молочной продукции» и «о безопасности пищевой продукции».

В УФАС выяснили, что сыр поставил «Торговый дом «ЮНИКОМ». Он имитировал фирменную этикетку сыра. Ведомство расценило это как недобросовестную конкуренцию, в отношении «Торгового дома «ЮНИКОМ» возбудили уголовное дело.

Напомним, летом 2016 года в Татарстане уже находили поддельный сыр. Роспотребнадзор обнаружил на полках магазинов 13 фальсифицированных молочных продуктов, в частности, сыр «Российский».