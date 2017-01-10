В Москве откроют 49 новых отелей К 2020 году

В Москве планируют открыть 49 новых отелей. Об этом во вторник сообщил глава «Москомстройинвеста» Константин Тимофеев.

Гостиницы различного класса звездности намерены открыть к 2020 году. Общее количество номеров составит 7-8 тыс.

Отметим, в минувшем году в столице открыли восемь гостиниц на 1387 номер. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за шесть лет в городе построили более 40 новых гостиниц. В настоящее время средняя загруженность гостиниц Москвы составляет 70–75%. В прошлом году столицу посетили 17,5 млн человек.