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10.01.17 / 16:02 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве откроют 49 новых отелей

К 2020 году

Фото lesechos.fr

Фото lesechos.fr

В Москве планируют открыть 49 новых отелей. Об этом во вторник сообщил глава «Москомстройинвеста» Константин Тимофеев.

Гостиницы различного класса звездности намерены открыть к 2020 году. Общее количество номеров составит 7-8 тыс.

Отметим, в минувшем году в столице открыли восемь гостиниц на 1387 номер. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за шесть лет в городе построили более 40 новых гостиниц. В настоящее время средняя загруженность гостиниц Москвы составляет 70–75%. В прошлом году столицу посетили 17,5 млн человек.

По материалам: interfax.ru
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