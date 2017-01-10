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10.01.17 / 18:08 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге пройдет зимний велопарад

Участники нарядятся Снегурочками и Дедами Морозами

Фото АБН

Фото АБН

В Петербурге 14 января пройдет сказочный зимний велопарад. Об этом АБН во вторник рассказали участники общественного проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга».

Принять участие в велопараде могут все желающие. Главное условие для участия – быть одетым в костюм Деда Мороза или Снегурочки. Велосипедисты проедутся от Инженерного сквера по набережной Фонтанки и Гороховой улице до Дворцовой площади. Таким образом организаторы мероприятия хотят показать горожанам, что даже зимой можно пользоваться велосипедом.

Отметим, в 2017 году в Петербурге на набережной Фонтанки должна появиться первая в городе обустроенная велополоса. Город профинансирует эту инициативу общественников на 4,5 млн рублей.

В Москве 8 января также прошел зимний велопарад, в котором приняли участие около 200 человек. Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Противники акции заявили, что парад нужно было перенести из-за сильных морозов, а не тратить средства из городского мероприятия на мероприятие для небольшой группы участников.

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