В Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против России "Нас атаковала Российская Федерация"

Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях против России. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции в Вашингтоне сенатор Бен Кардин.

«Это подробный законопроект, который вводит дополнительные санкции против России за деятельность против американских интересов. Мы были атакованы, нас атаковала Российская Федерация. Это больше не является предметом каких-либо споров», — сказал Кардин. Он пояснил, что ограничения коснутся физических лиц, которых в США считают ответственными за кибератаки.

«Санкции помешают им экспортировать, использовать банковскую систему США, использовать систему государственных поставок здесь, в Америке», — сказал сенатор. По его словам, документ также предусматривает санкции за присоединение Крыма.

Кардин рассказал, что санкции коснутся «энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в покупку суверенного долга России». Также они будут призваны бороться с коррупцией и нарушением прав человека в России.

Напомним, 6 января американские спецслужбы представили доклад об участии России и кибератаках и ее попытках повлиять на исход американских президентских выборов. С секретной версией ознакомились президент США Барак Обама и избранный глава государства Дональд Трамп.