В ЗакСе Петербурга обсудят засекреченное соглашение с ЗСД Депутаты решат, нужно ли спрашивать об этом губернатора

В ЗакСе Петербурга 18 января обсудят засекреченное концессионное соглашение с ЗСД. Об этом АБН во вторник сообщили в парламентской фракции «Яблока».

«Яблочники» подготовили запрос к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой обнародовать соглашение между городом и «Магистралью Северной столицы». К градоначальнику решили обратиться после того, как вице-губернатор Игорь Албин отказался предоставлять условия соглашения депутату от «Яблока» Борису Вишневскому. Чиновник объяснил это там, что он не может опубликовать документ без согласия всех сторон соглашения.

Отметим, в документах, о которых идет речь, содержатся расчеты компенсации затрат концессионеров Петербургом. В «Яблоке» убеждены, что исполнительная власть, согласно федеральному законодательству, не имеет права прятать подобные соглашения.

Напомним, бюджет Петербурга на 2017 году предусматривает компенсацию инвестору ЗСД в 4,2 млрд рублей. «Яблочники» вносили поправку, отменяющую эту компенсацию. Но ЗакС инициативу оппозиционеров не поддержал.

Центральный участок Западного скоростного диаметра открыли 2 декабря. На торжественной церемонии присутствовал президент РФ Владимир Путин. Протяженность ЗСД – 46 км. Общая стоимость проекта — более 212 млрд рублей.