Верховный суд Венесуэлы отклонил «импичмент» Мадуро Голосование депутатов признано неконституционным

Верховный суд Венесуэлы считает неконституционным решение оппозиционного парламентского большинства об отставке Николаса Мадуро с поста президента страны. Об этом сообщает во вторник телеканал TeleSur.

«Верховный суд Венесуэлы заблокировал очередную попытку контролируемой оппозицией Национальной Ассамблеи отстранить от должности президента Мадуро, постановив, что голосование за „свержение“ Мадуро и подготовку к новым выборам неконституционно», — сообщает телеканал. Суд также сообщил, что парламент не имеет права принимать решения, выходящие за рамки конституции страны.

Добавим, ранее венесуэльский парламент объявил о том, что Мадуро покидает президентский пост. Такое решение было принято большинством голосов во время голосования. За отставку главы государства проголосовали 106 парламентариев. Отмечалось, что проправительственные депутаты покинули зал, где проходило заседание. Оппозиционное президенту правительство и раньше пыталось организовать его импичмент. Депутаты обвиняют политика в том, что он не справляется со своими обязанностями и усугубляет своими действиями экономический кризис.