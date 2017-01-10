Власти Красноярского края намерены продать акции региональной сети АЗС

Власти Красноярского края планируют продать акции компании «Красноярскнефтепродукт» (КНП). Об этом во вторник заявил губернатор Виктор Толконский.
Власти края должны в этом году подготовить пакет акций приватизации КНП. Толконвский подчеркнул, что «этот актив не дает нам никакой эффективности отдачи, создает только массу проблем самого разного уровня».
Отметим, «Красноярскнефтепродукт» — крупная сеть АЗС и нефтебаз, которая охватывает 14 городов и 37 районов Красноярского края. Уставной капитал сети превышает 67 млн рублей, из них 77,33% акций принадлежат Красноярскому краю. В КНП восемь филиалов и дочернее предприятие «Оптнефтепродукт».