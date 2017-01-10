Власти Красноярского края намерены продать акции региональной сети АЗС Актив не дает «никакой эффективности отдачи»

Власти Красноярского края планируют продать акции компании «Красноярскнефтепродукт» (КНП). Об этом во вторник заявил губернатор Виктор Толконский.

Власти края должны в этом году подготовить пакет акций приватизации КНП. Толконвский подчеркнул, что «этот актив не дает нам никакой эффективности отдачи, создает только массу проблем самого разного уровня».

Отметим, «Красноярскнефтепродукт» — крупная сеть АЗС и нефтебаз, которая охватывает 14 городов и 37 районов Красноярского края. Уставной капитал сети превышает 67 млн рублей, из них 77,33% акций принадлежат Красноярскому краю. В КНП восемь филиалов и дочернее предприятие «Оптнефтепродукт».