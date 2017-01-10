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10.01.17 / 02:27 Новости / Политика / Россия и мир

В Белом доме возможную встречу Трампа и Путина считают «уместной»

Трамп сам примет решение о встрече с российским президентом

Фото dni.ru

Фото dni.ru

Действующая администрация Барака Обамы в США считает «вполне уместными» встречи лидеров США и России. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

«Президент Обама несколько раз встречался с президентом Путиным. Так что вполне уместно президенту Соединенных Штатов встречаться с президентом России», — сказал Эрнест, отвечая на вопрос о возможной встрече избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что американский лидер после инаугурации сам примет решение относительно этого вопроса.

Напомним, инаугурация Трампа запланирована на 20 января. Тогда же истекут полномочия Барака Обамы. В ноябре 2016 года у Путина состоялся телефонный разговор с американским коллегой. Политики договорились спланировать личную встречу.

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