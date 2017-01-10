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10.01.17 / 12:20 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

ВТБ выделил Ленскому речному пароходству кредит на 350 млн рублей

Сроком на год

севморпуть северный морской путь арктика караван суда судно море танкер новошип новороссийское морское пароходство севкомфлотБанк ВТБ предоставил Ленскому объединенному речному пароходству кредитную линию в размере 350 млн рублей. Об этом в ВТБ сообщили во вторник.

Линия рассчитана на год. Средства направят на финансирование текущей деятельности предприятия, в том числе на подготовку флота к навигации.

Общий объем финансирования предприятия банком ВТБ превысил 1,3 млрд рублей. ВТБ сотрудничает с предприятием с 2004 года. В том числе осуществляет расчетно-кассовое обслуживание компании.

«Ленское объединенное речное пароходство» работает на северо-востоке России. На долю пароходства приходится около 70% рынка услуг водного транспорта Республики Саха (Якутия).

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