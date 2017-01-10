ВТБ выделил Ленскому речному пароходству кредит на 350 млн рублей Сроком на год

Банк ВТБ предоставил Ленскому объединенному речному пароходству кредитную линию в размере 350 млн рублей. Об этом в ВТБ сообщили во вторник.

Линия рассчитана на год. Средства направят на финансирование текущей деятельности предприятия, в том числе на подготовку флота к навигации.

Общий объем финансирования предприятия банком ВТБ превысил 1,3 млрд рублей. ВТБ сотрудничает с предприятием с 2004 года. В том числе осуществляет расчетно-кассовое обслуживание компании.

«Ленское объединенное речное пароходство» работает на северо-востоке России. На долю пароходства приходится около 70% рынка услуг водного транспорта Республики Саха (Якутия).