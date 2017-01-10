«ВТБ24» выплатил около 65% возмещения вкладчикам «Татфондбанка» Сумма превысила 3 млрд рублей

«ВТБ24» выплатил порядка 65% % от общего объема выплат возмещения вкладчикам «Татфондбанка». Об этом в банке сообщили во вторник.

С 26 декабря «ВТБ24» выплатил 3,1 млрд рублей вкладчикам «Татфондбанка». Наибольший объем выплат пришелся на Татарстан. В этом регионе банк выплатил около 90% от общего объема.

Отметим, «ВТБ24» производит выплаты в Москве, Уфе, Саратове, Самарае, Казани, Перми, Ярославле, Петербурге и ряде других городов. Выплаты уже получили порядка 7 тыс. клиентов «Татфондбанка».

Накануне министр экономики Татарстана Артем Здунов заявил, что власти республики принимают все меры по санации «Татфондбанка». Он уточнил, что объем страхового возмещения выплачен на 77,2% от общей суммы выплат.