Ввод нового жилья в Москве снизился на 14% в 2016 году До 3,34 млн кв. метров

Ввод нового жилья в эксплуатацию в Москве упал на 14% в минувшем году. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Ввод жилья сократился до 3,34 млн кв. метров, цитирует газета «Ведомости» слова Левкина. Сильнее всего показатель упал в Новой Москве. В в Троицком и Новомосковском округах ввели 1,7 млн кв. метров.

Отметим, в минувшем году в Москве ввели в эксплуатацию 3,87 млн кв. метров жилья. В Московской области показатель составил 8,4 млн кв. метров жилья. Всего по России в 2016 году, согласно прогнозу главы Минстроя Михаила Меня, ожидается ввод 77-80 млн кв. метров жилья. В 2015 году показатель превысил 85,3 млн кв. метров.