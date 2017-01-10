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10.01.17 / 01:56 Новости / Россия и мир / Экономика

«Вымпелком» может продать 12 тысяч вышек за $800 млн

Покупателем может стать компания "Русские башни"

Фото: istanews.ru

Фото: istanews.ru

ПАО «Вымпелком» может продать более 12 тыс. башен за $800 млн компании «Русские башни». Об это в понедельник пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Компания „Русские башни“, одним из акционеров которой является Macquarie Group Ltd., выбрана потенциальным покупателем», — цитирует агенство одного из своих собеседников. Отмечается, что сделку могут заключить уже в первом квартале 2017 года.

Напомним, осенью 2015 года «Вымпелком» объявил о планах по продаже своей башенной инфраструктуры. В результате объявленного тендера были отобраны претенденты. СМИ сообщали, что башнями заинтересовались индийская компания Quippo, входящая в группу Srei, «Русские башни» и их акционеры вместе с инвестиционным подразделением Goldman Sachs; компания «Вертикаль», получившая гарантии финансирования сделки от Сбербанка и ВТБ; РФПИ совместно с фондом из ОАЭ Mubadala и Baring Vostok Capital.

 

По материалам: bloomberg.com
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