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10.01.17 / 11:44 Новости / Россия и мир / Финансы

Выручка «Магнита» увеличилась на 12,8% за 2016 год

И превысила 1 трлн рублей

МагнитВыручка розничного ритейлера «Магнит» выросла на 12,8% в прошлом году по сравнению с показателем 2015 года. Об этом в компании сообщили во вторник.

Выручка составила 1,069 трлн рублей. В декабре «Магнит» увеличил показатель на 6,9% год к году — до 108,966 млрд рублей. Также в конце прошлого года открыл 245 магазинов (с учетом закрытий).

Отметим, годовой темп роста выручи оказался хуже прогнозов. Ранее гендиректор «Магнита» Сергей Галицкий заявил, что рассчитывает на рост выручки на 14-16% по итогам 2016 года.

Добавим, чистая розничная выручка ритейлера за январь—ноябрь 2016 года увеличилась на 13,52% год к году. Она превысила 960 млрд рублей.

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