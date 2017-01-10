Выручка «Магнита» увеличилась на 12,8% за 2016 год И превысила 1 трлн рублей

Выручка розничного ритейлера «Магнит» выросла на 12,8% в прошлом году по сравнению с показателем 2015 года. Об этом в компании сообщили во вторник.

Выручка составила 1,069 трлн рублей. В декабре «Магнит» увеличил показатель на 6,9% год к году — до 108,966 млрд рублей. Также в конце прошлого года открыл 245 магазинов (с учетом закрытий).

Отметим, годовой темп роста выручи оказался хуже прогнозов. Ранее гендиректор «Магнита» Сергей Галицкий заявил, что рассчитывает на рост выручки на 14-16% по итогам 2016 года.

Добавим, чистая розничная выручка ритейлера за январь—ноябрь 2016 года увеличилась на 13,52% год к году. Она превысила 960 млрд рублей.