Все новости

10.01.17 / 05:29 Новости / Политика / Россия и мир

WSJ рассказала о жалобах пилотов ВВС США на российских коллег в Сирии

Они якобы не соблюдают правила

Самолет-фото-Госдепартамента-СШАРоссийские военные в Сирии часто не соблюдают правила во время полетов, из-за чего происходят опасные сближения с самолетами ВВС США. Об этом во вторник пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Они редко отвечают в эфире, если вообще отвечают. Они редко изменяют курс, если вообще изменяют. Мы уклоняемся (от столкновений). Мы не знаем, что они видят и видят ли что-то вообще, мы не хотим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас», — сообщил изданию бригадный генерал Чарльз Коркоран, командир 380-ого экспедиционного авиаполка ВВС США. Также пилоты пожаловались, что российские коллеги не включают опознавательные сигналы, как того требуют международные протоколы.

По мнению пилотов США, соглашение о безопасности при полетах над Сирией, подписанное осенью 2015 года, не улучшило ситуацию. Самолеты продолжают опасно сближаться.

Напомним, 20 октября 2015 года замминистра обороны России Анатолий Антонов рассказал о подписании соглашения. Позже информацию подтвердили в Пентагоне. Меморандум регламентирует действия самолетов и беспилотников в воздушном пространстве над Сирией.

 

По материалам: wsj.com
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016