Yahoo сменит название После того, как операционный бизнес продадут Verizon

Yahoo! Inc. сменит название на Altaba Inc. Об этом накануне сообщили в комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Смена названия произойдет после того, как операционный бизнес компании продадут Verizon. Также компанию покинуть шесть членов совета директоров, в том числе гендиректор Мариса Майер и основатель компании Дэвид Фило.

Отметим, о сделке Verizon и Yahoo объявили в июле 2016 года. Сумма сделки составляет $4,83 млрд. Закрыть ее могут уже в I квартале 2017 года. Ранее Марисса Майер сообщала, что намерена остаться в компании.