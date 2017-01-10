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10.01.17 / 10:51 Новости / Россия и мир

Yahoo сменит название

После того, как операционный бизнес продадут Verizon

Фото: tradearabia.com

Фото: tradearabia.com

Yahoo! Inc. сменит название на Altaba Inc. Об этом накануне сообщили в комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Смена названия произойдет после того, как операционный бизнес компании продадут Verizon. Также компанию покинуть шесть членов совета директоров, в том числе гендиректор Мариса Майер и основатель компании Дэвид Фило.

Отметим, о сделке Verizon и Yahoo объявили в июле 2016 года. Сумма сделки составляет $4,83 млрд. Закрыть ее могут уже в I квартале 2017 года. Ранее Марисса Майер сообщала, что намерена остаться в компании.

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