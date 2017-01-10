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10.01.17 / 15:36 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Защитники Пулковской обсерватории будут пикетировать Смольный

Выступят против строительства рядом с обсерваторией

Фото gao.spb.ru

Фото gao.spb.ru

Защитники Пулковской обсерватории в пятницу будут пикетировать Смольный. Об этом АБН во вторник сообщили участники будущей акции.

Одиночные пикеты пройдут утром. Участники акции требуют отменить решение о выдаче разрешения компании Setl City на строительство в районе обсерватории. Мероприятие организовано движением «Солидарный Петербург» и Российским социал-демократическим союзом молодежи.

Напомним, в конце декабря стало известно, что руководство Пулковской обсерватории начало процесс согласования девелоперских проектов. Так был согласован проект ЖК «Планетоград» c общий объемом инвестиций в 104 млрд рублей. Жилой комплекс может появиться менее чем в 1 км от Пулковских высот. Это может помешать работе исследовательского центра. Ученые выступают против застройки в радиусе 3 км от обсерватории.

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