Жители Подмосковья потратили около 15 млрд рублей на Новый год Средняя цена подарка составила 700 рублей

Жители Московской области потратили на празднование Нового года порядка 15 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в министерстве потребительского рынка и услуг области.

По словам главы Минпотребрынка области Владимира Посаженникова, покупку продуктов к новогоднему столу жители потратили в среднем 1,5 тысячи рублей на человека. Средняя цена подарка составила 700 рублей.

Отметим, согласно опросу ВЦИОМ, 76% жителей России планировали встретить Новый год дома. Каждый десятый опрошенный праздновал в гостях, 4% — на даче, 2% — в клубе или ресторане. В среднем на Новый год россияне планировали потратить 12,3 тыс. рублей. При этом 14% опрошенных не собирались дарить близким подарки.