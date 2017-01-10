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10.01.17 / 17:59 Новости / Общество / Россия и мир

Жители Подмосковья потратили около 15 млрд рублей на Новый год

Средняя цена подарка составила 700 рублей

Фото: rigma.info

Фото: rigma.info

Жители Московской области потратили на празднование Нового года порядка 15 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в министерстве потребительского рынка и услуг области.

По словам главы Минпотребрынка области Владимира Посаженникова, покупку продуктов к новогоднему столу жители потратили в среднем 1,5 тысячи рублей на человека. Средняя цена подарка составила 700 рублей.

Отметим, согласно опросу ВЦИОМ, 76% жителей России планировали встретить Новый год дома. Каждый десятый опрошенный праздновал в гостях, 4% — на даче, 2% — в клубе или ресторане. В среднем на Новый год россияне планировали потратить 12,3 тыс. рублей. При этом 14% опрошенных не собирались дарить близким подарки.

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