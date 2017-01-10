Зять Трампа откажется от зарплаты советника президента А его супруга сосредоточится на ведении бизнеса

Джаред Кушнер, зять избранного президента США Дональда Трампа, не намерен получать зарплату на посту советника президента. Об этом сообщает во вторник The Huffington Post со ссылкой на штаб политика.

«Кушнер решил отказаться от своей зарплаты во время службы в администрации», — цитирует издание представителя переходной команды избранного главы государства. Трамп прокомментировал назначение и выразил уверенность в том, что Кушнер «будет настолько же успешен в политике, как ранее в бизнесе».

Телеканал CNBC сообщил, что супруга будущего советника, Иванка Трамп, не будет работать в Белом доме. По информации телеканала, она сосредоточиться на бизнесе.

Напомним, о том, что Кушнер может стать советником Трампа, накануне сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg. Позже информацию подтвердили в штабе политика.