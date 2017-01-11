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11.01.17 / 15:16 Новости / Россия и мир / Финансы

«Алроса» увеличила продажи алмазов и бриллиантов на 26% в 2016 году

Выручка компании превысила $4,4 млрд

Коллаж АБН

Коллаж АБН

«Алроса» увеличила продажи алмазов и бриллиантов на 26% в минувшем году. Об этом в компании сообщили в среду.

Выручка компании составила $4,486 млрд. В декабре «Алроса» реализовала алмазы и бриллианты на сумму в $176,3 млн.

Добавим, по итогам 2015 года «Алроса» получила выручку в $3,554 млрд. А по итогам периода с января по сентябрь 2016 года компания получила чистую прибыль в 116,9 млрд рублей. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2015 года. Компания специализируется на добыче, разведке, производстве и продаже алмазов.

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