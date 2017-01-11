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11.01.17 / 14:00 Новости / Россия и мир

Фигурантам дела о хищении у «Дальспецстроя» продлили срок ареста

До 12 апреля

В Турции арестовали пять человек

Фото pravdaurfo.ru

Дальневосточный окружной военный суд продлил сроки арестов фигурантам дела о хищении у «Дальспцстроя». Об этом сообщили в суде в среду.

«Мера пресечения всем оставлена без изменения и продлена до 12 апреля в связи с истечением прежних сроков», — рассказали в суде. Двое из четырех фигурантов останутся под домашним арестом.

Напомним, экс-начальник ФГУП "ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Юрий Хризман и его главный бухгалтер Владимир Ахимшин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома «Восточный». Ущерб, нанесенный ими, оценивается в 5,2 млрд рублей.  Хризман и Ахиммшин находятся под домашним арестом.

Бывший спикер Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов и сын начальника «Дальспецстроя» Михаил Хризман, в свою очередь, обвиняются в хищении 106 млн рублей «Дальспецстроя». Средства, по версии следствия, были похищены еще до начала строительства космодрома. Процесс по делу рассматривается с мая 2016 года.

По материалам: tass.ru
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