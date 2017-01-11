АвтоПрофи: начала работу корпоративная партнерская программа

Московская компания по прокату автомобилей АвтоПрофи запустила партнерскую программу, которая предлагает выгодные условия предприятиям, арендующим авто.

Московская компания АвтоПрофи, оказывающая услуги по прокату автомобилей, предлагает другим организациям совместно расширять круг клиентов и улучшать сервис. Для арендующих транспортные средства предложены самые приятные условия и ускоренный порядок оформления документации.

АвтоПрофи надеется, что к партнерской программе присоединятся и другие участники рынка, желающие расширить горизонты и увеличить доходность бизнеса.

Установив на свой сайт специальный виджет, помогающий пользователю сориентироваться во множестве предложений по аренде и забронировать подходящий автомобиль на нужное количество дней, каждый сможет зарабатывать на прокате с АвтоПрофи и пользоваться дополнительными бонусами при аренде авто.

Компания постоянно разрабатывает для своих клиентов различные акции. Новогодним сюрпризом стало продление на январь 2017 года специального предложения — скидки в размере 15 % на прокат ряда моделей («Хендай Солярис», «Шевроле-Нива», «Ниссан Ноут» и др).

Многочисленные клиенты уже оценили качество услуг АвтоПрофи. Одно из наиболее удобных предложений для постоянных клиентов — доставка выбранной машины напрокат и ее возврат в любой точке Москвы.

Убедиться в профессионализме сотрудников можно, изучив многочисленные позитивные отзывы клиентов, уже воспользовавшихс я сервисом компании. Они отмечают высокую квалификацию персонала, качественное консультирование , наличие обширного парка автомобилей любого класса, отличное техническое состояние машин, гибкие условия и доступную ценовую политику.

На сайте АвтоПрофи также можно найти сервис по проверке штрафов, почитать новости из мира автопроката, изучить подробную информацию обо всех автомобилях, сразу же забронировать понравившийся и т. д.

Контакты:

Центральный офис АвтоПрофи:

127254, Москва, ул. Добролюбова, 2Б

ст. м. «Дмитровская», «Тимирязевская»

8 (495) 505-504-1 (многоканальный)

info@arenda-car. ru

arenda-car.ru