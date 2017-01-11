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11.01.17 / 12:11 Новости / Общество / Россия и мир

«Билайн» и МТС начали работу с микрофинансовыми компаниями

Абоненты смогут получать моментальные микрозаймы

деньги доллар валюта купюры монеты евро рубль биржаКомпании «ВымпелКом» и МТС начали сотрудничать с микрофинансовыми организациями. Об этом компании сообщили в среду.

Как стало известно РБК, «Билайн» готов предоставить абонентам возможность получить микрозайм в размере от 3 до 15 тыс. рублей. Такую услугу для компании оказывает ООО «МКК Ваш Успех».

В МТС размер микрокредитов назвали «небольшим», точную сумму в компании не раскрыли. Оператор сообщил, что проект микрокредитования войдет «в более масштабную стадию» весной 2017 года.

Ранее стало известно, что «Вымпелком» планирует продать 13 тыс. сотовых вышек. Сумма сделки составит около $700 млн.

По материалам: rbc.ru
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