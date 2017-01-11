На сцене петербургской Александринки поставят оперу-ораторию «Царь Эдип» Это будет кукольная мистерия

На сцене Александринского театра в Петербурге поставят оперу-оратории «Царь Эдип» Игоря Стравинского. Об этом в среду рассказали в театре.

Премьера состоится 27 февраля. В Александринке обратили внимание любителей театра на то, что сочинение Стравинского по трагедии древнегреческого драматурга Софокла имеет обозначение: опера – оратория для чтеца, голосов, мужского хора и оркестра.

Новую версию спектакля поставили как кукольную мистерию – действие с участием кукол и балета. Опера кукол, давно известная в Западной Европе, в России будет представлена впервые, отмечают в Александринке.

Дирижером спектакля выступил британец Мариус Стравинский. Режиссером-постановщиком спектакля стал Виктор Высоцкий. В качестве голоса рассказчика будет звучать голос Никиты Ефремова.

Начало оперы – в 20:00. Цена билетов начинается от 1200 рублей. Все пожертвования и средства от реализации билетов будут направлены на реализацию программ благотворительного фонда «Острова», который стал инициатором создания спектакля. Фонд «Острова» помогает больным муковисцидозом и их семьям. Муковисцидоз – это редкое генетическое заболевание, поражающее легкие и пищеварительную систему.

Трагедия «Царь Эдип» является одной из семи дошедших до нас трагедий Софокла. Дельфийский оракул предсказал отцу Эдипа царю Лаию, что тот умрет от руки сына, который к тому же возьмет в жены свою мать. Несмотря на усилия Лаия, пророчество сбывается. Но это происходит из-за судьбоносного рока, а не из-за поступков и мыслей Эдип.