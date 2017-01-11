Цена нефти вскоре составит $60-65 за баррель — Донской «Договоренности о заморозке позволят сбалансировать мировой рынок»

Глава Минприроды РФ Сергей Донской прогнозирует цену на нефть марки Brent в $60-65 за баррель. Такое мнение он высказал в среду.

Донской считает, что нефть подорожает в 2017—2018 году. «Договоренности о заморозке позволят сбалансировать мировой рынок», — отметил министр.

Добавим, на утренних торгах в среду стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE Futures выросла на 0,2%, до $53,75 за баррель. Нефть WTI на февраль на торгах биржи (NYMEX) выросла на 0,3% и составила $50,97 за баррель.

Отметим, с 1 января Россия в рамках соглашения с ОПЕК приступила к снижению суточной нефтедобычи. Страна обязалась сократить производство на 300 тыс. баррелей в сутки.