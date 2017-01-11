Чарлстонский стрелок приговорен к смертной казни Он застрелил девять человек

Чарлстонский стрелок Дилан Руф, летом 2015 года застреливший девять человек, приговорен судом присяжных к смертной казни. Об этом сообщает во вторник CNN.

В своем последнем слове Руф сказал, что не мог поступить иначе. «В моем признании ФБР я сказал им, что должен был это сделать, и очевидно, что на самом деле это неправда... Я ничего не должен был делать. Но я имел в виду, что я чувствовал, что должен это сделать, и я до сих пор продолжаю это чувствовать», — заявил он.

Обратившись к присяжным, подсудимый сказал, что у него практически не было надежды на избежание смертной казни. Он напомнил суду, что для того, чтобы его не казнили, достаточно было бы несогласия хотя бы одного из присяжных.

Напомним, в июне 2015 года Дилан Руф устроил стрельбу в методистской афроамериканской церкви в Чарлстоне, Южная Каролина. Он заявил прихожанам, что «насилуют женщин» и «хотят захватить страну». Он застрелил девять афроамериканцев. Позже во время судебных заседаний Руф признавал себя сторонником расовой сегрегации и говорил, что намеревался покончить с собой.