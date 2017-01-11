Все новости

11.01.17 / 02:03 Новости / Общество / Россия и мир

Чарлстонский стрелок приговорен к смертной казни

Он застрелил девять человек

Фото izvestiaur.ru

Фото izvestiaur.ru

Чарлстонский стрелок Дилан Руф, летом 2015 года застреливший девять человек, приговорен судом присяжных к смертной казни. Об этом сообщает во вторник CNN.

В своем последнем слове Руф сказал, что не мог поступить иначе. «В моем признании ФБР я сказал им, что должен был это сделать, и очевидно, что на самом деле это неправда... Я ничего не должен был делать. Но я имел в виду, что я чувствовал, что должен это сделать, и я до сих пор продолжаю это чувствовать», — заявил он.

Обратившись к присяжным, подсудимый сказал, что у него практически не было надежды на избежание смертной казни. Он напомнил суду, что для того, чтобы его не казнили, достаточно было бы несогласия хотя бы одного из присяжных.

Напомним, в июне 2015 года Дилан Руф устроил стрельбу в методистской афроамериканской церкви в Чарлстоне, Южная Каролина. Он заявил прихожанам, что «насилуют женщин» и «хотят захватить страну». Он застрелил девять афроамериканцев. Позже во время судебных заседаний Руф признавал себя сторонником расовой сегрегации и говорил, что намеревался покончить с собой.

По материалам: cnn.com
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016