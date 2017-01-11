«Элкус» построит в Петербурге многофункциональный научный центр Увеличат количество рабочих мест с 200 до 500

Электронная компания «Элкус» построит в Петербурге многофункциональный научный центр. Об этом представители компании сообщили АБН в среду.

Как отметили в «Элкусе», благодаря строительству нового центра количество рабочих мест увеличится с 200 до 500. Инвесторы надеются к 2018 году увеличить годовой оборот компании до 2,5 млрд рублей.

Отметим, компанию «Элкус» создали в 1993 году. Основателями стали сотрудники Ленинградского электротехнического университета. Аббревиатура компании расшифровывается как «ЭЛектронные Компоненты и УСтройства». Компания разрабатывает и производит устройства и компоненты систем управления для Федерального космического агентства, Военно-морского флота и Министерства обороны.