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11.01.17 / 13:51 Новости / Петербург и Ленобласть

«Элкус» построит в Петербурге многофункциональный научный центр

Увеличат количество рабочих мест с 200 до 500

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Электронная компания «Элкус» построит в Петербурге многофункциональный научный центр. Об этом представители компании сообщили АБН в среду.

Как отметили в «Элкусе», благодаря строительству нового центра количество рабочих мест увеличится с 200 до 500. Инвесторы надеются к 2018 году увеличить годовой оборот компании до 2,5 млрд рублей.

Отметим, компанию «Элкус» создали в 1993 году. Основателями стали сотрудники Ленинградского электротехнического университета. Аббревиатура компании расшифровывается как «ЭЛектронные Компоненты и УСтройства». Компания разрабатывает и производит устройства и компоненты систем управления для Федерального космического агентства, Военно-морского флота и Министерства обороны.

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