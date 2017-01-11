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11.01.17 / 13:47 Новости / Россия и мир / Финансы

«Газпром» сделал Грузии пакетное предложение

Заменить натуральную оплату транзита денежной по европейским ставкам

Коллаж АБН

Коллаж АБН

«Газпром экспорт» сделал Грузии пакетное предложение по транзиту российского газа в Армению. Об этом в компании сообщили в среду.

«Газпром экспорт» предложил заменить натуральную оплату транзита денежной по европейским ставкам. В компании отметили, что это позволит «обеспечить грузинской стороне гарантированный доход».

Добавим, накануне в Минске прошла встреча главы «Газпром Экспорта» Елены Бурмистровой и грузинского министра энергетики Кахи Каладзе. Они обсуждали транспортировку и поставки газа в Грузию.

Отметим, в настоящий момент Россия оплачивает транзит газа в Армению через Грузию путем поставок 10% «голубого топлива» от транспортируемого объема. В «Газпром экспорте» подчеркнули, что оплату транзита сырьем не применяют почти нигде в мире.

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