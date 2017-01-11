Глава отдела полиции стал фигурантом дела об отравлении «Боярышником» для ванн Его обвиняют в халатности

Начальник отдела полиции УМВД РФ по Иркутску Денис Черемисин стал фигурантом дела о массовом отравлении спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник». Об этом в среду сообщили в российском Следственном комитете.

Против Черемисина возбудили уголовное дело по статье УК «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц». В настоящий момент его задержали.

Добавим, всего по делу об отравлении задержали более 20 человек. От употребления концентрата для ванн «Боярышник» в конце декабря погибли 76 человек. В ходе проверки выяснилось , что оно содержало метиловый спирт, в то время как на упаковке был указан этиловый.