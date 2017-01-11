Honda отзывает в США 772 тыс. автомобилей Обнаружены проблемы с безопасностью

Японский концерн Honda отзывает 772 тыс. автомобилей марок Honda и Acura в США из-за проблем с подушками безопасности. Об этом в среду сообщает агентство Associated Press.

Будут отозваны автомобили моделей Honda Accord 2008—2012 годов выпуска, Honda Civic 2006—2011 гг., Honda Fit 2007—2012 гг., а также Honda Insight 2010—2012 гг. Подушки безопасности, признанные некачественными, были произведены фирмой Takata.

Напомним, количество отозванных из-за Takata автомобилей по всему миру превысило 100 млн. В 2014 году выяснилось, что подушки безопасности этой фирмы не всегда раскрываются правильно. Они могли лопаться, кроме того, из них вылетали кусочки металла. Из-за таких инцидентов погибли 11 человек, из них 10 — в США. После обнаружения проблем автомобили начали отзывать, в частности, было отозвано 55,6 тыс. машин в России.