Индекс холостяка: Праздники кончились

В первые дне недели 2017 года стоимость корзины холостяка совершила умопомрачительный кульбит, подорожав сразу почти на 66 рублей. Или в процентном соотношении – на 2,71%. Таким образом, цена продуктового набора составила 2493,71 рублей.

Зимой стало дороже сделать самый простой «летний» салат из огурцов и помидоров. Первые подорожали на 28,5% или почти на 42 рубля. Килограмм огурцов в среднем стал стоить в магазинах 188,8 рублей. Помидоры подорожали на 17% или на 20 рублей. Килограмм томатов в цене превысил 137 рублей.

Рухнула в цене селедка – более чем на 10%. После потери 23,65 рублей она стала стоить 204 рубля. В процентном соотношении существенно подешевел картофель – на 12%. Но это только 3 рубля, килограмм картофеля в среднем продают за 21,4 рубля.

Пиво в цене после праздников почти не изменилось. А вот водка вполне спекулятивно подорожала – всего на 1,85%, но в рублевом соотношении на 9,35 рублей за пол-литра.

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Каждую неделю мы мониторим цены в шести сетевых магазинах и определяем стоимость товарной корзины неженатого мужчины.