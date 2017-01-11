Инфляция в России составила 0,3% с 1 по 9 января Заметнее всего подорожали фрукты и овощи

Инфляция в России ускорилась до 0,3% за период с 1 по 9 января. Об этом в среду сообщили в Росстате.

Больше всего подорожали овощи и фрукты – в среднем на 3%. Также на 0,5% увеличилась стоимость куриных яиц и сливочного масла. Молоко, сметана, сыр, водка, рис, мороженая рыба и жирный творог выросли в цене на 0,2-0,4%. В то же время гречневая крупа, соль, пшено и подсолнечное масло подешевели на 0,1%, а сахарный песок – на 0,5%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, а на дизельное топливо – на 0,6%. Также проезд в метро подорожал на 13,1%, трамвае – на 10,1%, троллейбусе и городском муниципальном автобусе — на 9,2% и 6,7% соответственно.

Добавим, в минувшем году с 1 по 11 января инфляция тоже ускорилась на 0,3%. Инфляция в январе 2016 года составила 1%.

Напомним, накануне Росстат подтвердил, что в прошлом году инфляция в России составила 5,4%. Это самый минимальный показатель за всю новейшую историю страны.