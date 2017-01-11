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11.01.17 / 13:06 Новости / Петербург и Ленобласть

Процесс передачи Исаакиевского собора РПЦ может занять до трех лет

Из-за большого количества экспонатов

Исаакиевский собор, 25 марта 2015Процесс передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) может занять до трех лет. Об этом сообщил в среду директор Государственного музея- памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров.

«Основываясь на опыте передачи церкви Сампсониевского собора, занявшей 1,5 года, могу предположить, что по самым оптимистичным подсчетам аналогичный процесс в Исаакиевском соборе может занять от 24 до 36 месяце», — заявил он. Буров добавил, что при передаче Сампсониевского собора речь шла о 141 предмете, входящем в музейный фонд, а в случае с Исаакиевским собором речь идет о нескольких тысячах предметов.

Напомним, В апреле прошлого года митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил о передаче Исаакиевского собора РПЦ у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Во вторник губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что собор передадут РПЦ. Ранее в среду спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров назвал противников передачи собора РПЦ «провокаторами и поджигателями».

По материалам: tass.ru
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