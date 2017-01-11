«Итоги рынка недвижимости 2016 года. Тенденции и перспективы в 2017 году» (17 января)

17 января 2017 года в 12.00 в «Агентстве Бизнес Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги рынка недвижимости 2016 года. Тенденции и перспективы в 2017 году». Мероприятие проводится НП «Санкт-Петербургская палата недвижимости».

Текущее состояние рынка жилой недвижимости служит основанием для довольно противоречивых прогнозов, которые делают различные эксперты. Снижение ценовой политики различных сегментов рынка, новые законодательные инициативы, падение покупательской способности населения — все эти факторы не добавляют ясности общей картине.

— К чему же готовиться покупателям и продавцам жилья? Вернется ли спрос на рынок?

— Какие законодательные изменения могут повлиять на состояние рынка?

— Будут ли повышаться или понижаться цены на недвижимость?

— Какие изменения ждут рынок в ближайшей перспективе?

— Перспективы развития жилищного строительства.

Эти вопросы планируют обсудить специалисты Санкт-Петербургской палаты недвижимости и приглашенные эксперты на пресс-конференции, которая состоится

17 января 2017 года в 12.00 в «Агентстве Бизнес Новостей», по адресу: СПб, Загородный пр., д. 24.

На пресс-конференции запланированы выступления:

— ЩЕГЕЛЬСКОГО Дмитрия Владимировича (ведущий мероприятия), генерального директора ООО «БЕНУА», президента НП «Санкт-Петербургская палата недвижимости»;

— СОЗИНОВА Павла Борисовича, председателя правления Северо-Западной палаты недвижимости;

— НАЗАРОВА Владислава Борисовича, генерального директора ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья»;

— ГЕРАСИМЕНКО Петра Васильевича, президента Нотариальной палаты Санкт-Петербурга;

— РОМАНЕНКО Екатерины Владимировны, президента ГК «ЭКОТОН», председателя правления НП «Санкт-Петербургская палата недвижимости»;

— КАРПОВОЙ Ольги Григорьевны, генерального директора ООО «Вариант», вице-президента НП «Санкт-Петербургская палата недвижимости»;

- БЕРЕСТОВОЙ Наили Шамильевны, генерального директора ООО «Агентство «Время недвижимости», вице-президента НП «Санкт-Петербургская палата недвижимости».

Аккредитация по телефону (812) 320-80-58, 8 (981) 726-19-80, info@spbpn.ru.

Соковнина Оксана, руководитель пресс-службы СРО НП «Санкт-Петербургская палата недвижимости»