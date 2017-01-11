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11.01.17 / 14:18 Новости / Россия и мир / Спорт

Кальери может перейти в ЦСКА за 8 млн евро – источник

Также рассматривают вариант с арендой аргентинца

хонатан кальериФорвард английского «Вест Хэма» Хонатан Кальери может перейти в ЦСКА за 8 млн евро. Об этом АБН в среду сообщил источник, близкий к работе трансферного отдела армейского клуба.

По словам источника, руководство ЦСКА также рассматривает вариант с арендой аргентинского нападающего. На форварда лондонского клуба еще претендует миланский «Интер», а также «Севилья», сообщил источник.

Отметим, Кальери перешел в «Вест Хэм Юнайтед» летом 2016 года. Аргентинский нападающий в 2015 году завоевал титул чемпиона Аргентины и кубок страны. В этом году он стал лучшим нападающим Кубка Либертадорес. Также Кальери включили в символическую сборную турнира по версии портала Goal.com.

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