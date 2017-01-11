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11.01.17 / 17:13 Новости / Россия и мир

Казахстан приобрел у России четыре вертолета Ми-35М

Их передадут в 2018 году

www.m-astana.kz казахстан россияКазахстан приобрел у России четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Об этом в среду сообщили в холдинге «Вертолеты России».

Контракт предусматривает расчеты в российских рублях. Минобороны Казахстана получит вертолеты в 2018 году.

Добавим, договор заключили в рамках соглашения между Россией и Казахстаном о военно-техническом сотрудничестве. О покупке четырех вертолетов стало известно летом 2016 года.

Вертолет Ми-35М разработали в Московском вертолетном заводе. Он выпускается с 2005 года на «Росвертолете».

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