Казахстан приобрел у России четыре вертолета Ми-35М Их передадут в 2018 году

Казахстан приобрел у России четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Об этом в среду сообщили в холдинге «Вертолеты России».

Контракт предусматривает расчеты в российских рублях. Минобороны Казахстана получит вертолеты в 2018 году.

Добавим, договор заключили в рамках соглашения между Россией и Казахстаном о военно-техническом сотрудничестве. О покупке четырех вертолетов стало известно летом 2016 года.

Вертолет Ми-35М разработали в Московском вертолетном заводе. Он выпускается с 2005 года на «Росвертолете».