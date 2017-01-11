Экс-командир батальона «Север» согласился дать показания по делу Немцова Его допросят на будущей неделе

Бывший командир батальона «Север» Алибек Делимханов даст показания по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом в среду на заседании Московского окружного военного суда сообщил судья.

Делимханов пришел на заседание, однако из-за плохого самочувствия не смог дать показания. Судья перенес допрос на следующую неделю.

Отметим, в декабре суд должен был допросить бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева и его родственника Артура. Однако свидетели не пришли на заседание.

Напомним, Бориса Немцова убили 28 февраля 2015 года. Среди подсудимых пятеро: Заур Дадаев, браться Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскарханов и Хамзат Бахаев.