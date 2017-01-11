Курс мексиканского песо обновил исторический минимум Из-за выступления Трампа

Курс мексиканского песо в среду обновил исторический минимум. После 22 часов по московскому времени доллар США достиг отметки в 22,0404 песо.

На 22:14 курс доллара рос до 21,8867 песо. Однако после слов Трампа о стене на границе с Мексикой валюта рухнула. Отметим, после окончания пресс-конференции избранного президента США доллар также начал дешеветь против укрепления до выступления Трампа.

Напомним, в среду Дональд Трамп подтвердил намерение построить стену на границе США и Мексики. Власти США начнут исполнение этого плана после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января. Таким образом Трамп намерен защитить Америку от мигрантов. При этом он требует, чтобы Мексика возместила США стоимость этого строительства. Отметим, также избранный президент выступает против размещения производств американских компаний в Мексике.