Лавров обсудил с Чавушоглу перемирие в Сирии И встречу в Астане

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает во вторник МИД РФ.

Лавров и Чавушоглу обсудили перемирие в Сирии и реализацию положений, которые подписали в декабре правительство Сирии и оппозиция. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность перемирия и обсудили подготовку межсирийских переговоров в Астане.

Напомним, встреча в Астане состоится 23 января. О том, чтобы организовать межсирийские переговоры на новой площадке, договорились президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил готовность организовать встречу.