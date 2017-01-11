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11.01.17 / 00:16 Новости / Политика / Россия и мир

Лавров обсудил с Чавушоглу перемирие в Сирии

И встречу в Астане

Сергей ЛавровМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает во вторник МИД РФ.

Лавров и Чавушоглу обсудили перемирие в Сирии и реализацию положений, которые подписали в декабре правительство Сирии и оппозиция. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность перемирия и обсудили подготовку межсирийских переговоров в Астане.

Напомним, встреча в Астане состоится 23 января. О том, чтобы организовать межсирийские переговоры на новой площадке, договорились президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил готовность организовать встречу.

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