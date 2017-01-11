Петербургское УФАС возбудило административное дело в отношении «Ленты» Из-за меда

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу возбудило административное дело в отношении торговой сети «Лента». Об этом сообщили в среду в ведомстве.

Дело возбуждено по жалобе ООО «Ульеград». «Лента» подозревается в нарушении п.2 ч.1 ст.13 Закона о торговли. Комиссия Петербургского УФАС проведет заседание по этому делу 9 февраля.

Предметом спора стало место происхождения меда. «В ходе судебного разбирательства было установлено, что торговая сеть под собственной торговой маркой реализовывала мед с незаконно нанесенным на этикетку местом происхождения товара «Алтайский». Этот мед только назывался «Алтайским», хотя был произведен фирмами из Екатеринбурга и Новгородской области».

Ритейлер направил поставщику — ООО «Ульеград» — письмо о снятии его продукции с реализации. Поставщик, в свою очередь, указывает на то, что у него есть все необходимые документы для использования слова «Алтайский» в названии продукции.