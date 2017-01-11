Все новости

11.01.17 / 11:13 Новости / Россия и мир

Moody’s ухудшило прогноз по росту ВВП РФ в 2017 году

До 1%

Фото: aim.org

Фото: aim.org

Международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по росту ВВП России в 2017 году. Об этом сообщили в агентстве в среду.

Moody’s ожидает, что по итогам текущего года экономика России вырастет на 1%. Ранее агентство прогнозировало рост на уровне 1,5%.

Напомним, ранее Минэкономразвития сообщило, что ВВП РФ по итогам 2016 года сократится на 0,5%. До этого ведомство ожидало снижения экономики на 0,6%. глава Минэкономразвития Максим Орешкин в понедельник заявил, что во втором полугодии текущего года экономика России может вырастит на 2% год к году «и, возможно, даже больше».

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016