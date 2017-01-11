Moody’s ухудшило прогноз по росту ВВП РФ в 2017 году До 1%

Международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по росту ВВП России в 2017 году. Об этом сообщили в агентстве в среду.

Moody’s ожидает, что по итогам текущего года экономика России вырастет на 1%. Ранее агентство прогнозировало рост на уровне 1,5%.

Напомним, ранее Минэкономразвития сообщило, что ВВП РФ по итогам 2016 года сократится на 0,5%. До этого ведомство ожидало снижения экономики на 0,6%. глава Минэкономразвития Максим Орешкин в понедельник заявил, что во втором полугодии текущего года экономика России может вырастит на 2% год к году «и, возможно, даже больше».