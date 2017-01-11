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11.01.17 / 10:51 Новости / Россия и мир

Почти треть россиян сталкивались с мобильными и интернет-преступлениями

Более половины жителей РФ считают себя незащищенными от подобных преступлений

банк-интернет-онлайн-клавиатура-карта-покупки-trkterra.ru_С мобильными и интернет-преступлениями сталкивались 31% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного всероссийским центром общественного мнения и опубликованные в среду.

Больше всего опасений у россиян вызывают случаи кражи денег с банковских карт. Об этом заявили 65% респондентов. При этом 58% опрошенных отмечают, что они не защищены от подобных преступлений в настоящее время.

Опрос прошел 10-11 декабря. Его участниками стали 1,6 тыс. россиян из 130 населенных пунктов. Возраст опрошенных — от 18 лет.

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