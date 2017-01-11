Мутко обвинил NADO в политизированности И попросил антидопинговые агентства заниматься своим делом

Антидопинговые организации должны контролировать употребление допинга в своих странах и не вмешиваться в политику. Такое мнение высказал во вторник вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

«Антидопинговые организации должны контролировать ситуацию в своих странах, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. За этим стоит абсолютная политика», — сказал Мутко. Он подчеркнул, что Россия ведет себя «порядочно», и выразил сожаление по поводу того, что не все страны согласны с ней сотрудничать.

Вице-премьер сказал, что кому-то необходимо заниматься сбором проб, а кому-то — принятием политических решений. «Но сегодня люди, которые должны анализировать мочу, начинают давить на тех людей, которые принимают политические решения», — подытожил он.

Напомним, накануне главы национальных антидопинговых организаций (NADO) призвали лишить Россию права участия во всех международных соревнованиях и запретить ей проводить турниры. С таким предложением выступили участники из Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии. По их мнению, запрет должен быть в силе, пока ситуация с допингом в российском спорте не начнет удовлетворять Всемирному антидопинговому кодексу.