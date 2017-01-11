В Петербурге выявили 14,7 тыс. незаконных рекламных конструкций в 2016 году В 2015 году было выявлено 11,19 тыс. фактов нарушений

В 2016 году в Петербурге выявили 14,775 тыс. незаконно установленных рекламных конструкций. Об этом сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ сообщили в среду.

Владельцам конструкций направили предписания о демонтаже, а самих владельцев привлекли к административной ответственности. С начала 2016 года выявлено 10,359 тыс. информационных объектов, установленных и эксплуатируемых незаконно. По ранее выявленным нарушениям вынесли 7,595 тыс. постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 155,26 млн рублей.

По итогам 2015 года в Петербурге выявили 11,198 фактов нарушений. Ранее Комитет по печате сообщил о намерении проводить торги на издание районных газет. До УФАС выдало комитету по печати Петербурга предостережение в связи с планами правительства города создать единый медиахолдинг «Районы. Кварталы», который должен будет включить в себя телеканалы «Санкт-Петербург» и «ТКТ-ТВ», издания «Петербургский дневник», «Бизнес-Дневник», «Вечерний Санкт-Петербург», все районные газеты, а также 18 электронных районных СМИ.В антимонопольном ведомстве посчитали, что создание холдинга приведет к ограничению конкуренции.